COVID-19: le nombre de nouveau cas reste élevé au pays

Le nombre de nouveaux cas quotidiens en Ontario et au Québec continue d’atteindre des seuils beaucoup plus élevés que ce à quoi on nous avait habitués au courant de l’été.

Dimanche, le Québec a rapporté 279 nouvelles contagions à la COVID-19, en augmentation par rapport à la veille, pour un total de 64 986 cas depuis le début de la pandémie.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, on est également resté au-dessus de la barre des 200 nouveaux cas. Avec 404 infections déclarées dans les dernières 24 h, le bilan ontarien est passé à 44 504 cas depuis mars.

Nombre de décès stable

Pour l’instant, l’augmentation considérable de personnes infectées dans les deux provinces ne se matérialise pas en hausse importante de décès.

En Ontario, on compte seulement un décès, ce qui fait passer le funeste bilan à 2815.

Au Québec, une personne atteinte de la COVID-19 a perdu la vie dans les 24 dernières heures, mais le total reste le même, car on s’est aperçu qu’une personne précédemment comptabilisée comme décédée de la COVID-19 n’était finalement pas morte de cette maladie.

En tout, 5780 Québécois sont décédés après avoir contracté le coronavirus.

Dans la Belle Province, le rebond du nombre de cas ne se fait pas non plus ressentir à ce moment-ci dans les hôpitaux. Dimanche, 124 personnes étaient hospitalisées à cause de la COVID-19, une de moins que samedi. Parmi celles-ci, 19 se trouvent aux soins intensifs, trois de plus que la veille.

À noter que les cliniques de dépistage ont été sensiblement moins courues ce vendredi, indiquent les statistiques rendues publiques dimanche par la santé publique québécoise. Alors que jeudi, le cap de 25 000 tests avait été atteint, ce nombre est redescendu à 21 132 vendredi.

Samedi, l’Ontario a testé plus de 30 000 personnes.

Aucun cas dans l’Est

Ailleurs au pays, la situation est demeurée sous contrôle, selon un premier bilan établi en moitié de journée dimanche.

Aucune des provinces de l’Atlantique n’a déclaré de cas.

Au Manitoba, 18 nouveaux cas se sont ajoutés aux statistiques, mais aucun nouveau décès.

La Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan n’ont pas mis à jour leur bilan de la fin de semaine.

La situation au Canada:

Québec: 64 886 cas (5780 décès)

Ontario: 44 504 cas (2815 décès)

Alberta: 15 415 cas (253 décès) (Chiffres d’avant la week-end)

Colombie-Britannique: 6962 cas (213 décès) (Chiffres d’avant le week-end)

Saskatchewan: 1709 cas (24 décès) (Chiffres d’avant le week-end)

Manitoba: 1428 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 271 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 193 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 55 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 136 542 (9171 décès)