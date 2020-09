Des menaces sans nom

La rentrée scolaire se déroule assez bien pour Élizabeth, même si sa meilleure amie, Arianne, semble lui cacher quelque chose... Elle s’absente de plus en plus de l’école, prétextant des maux de ventre. Très inquiète, Élizabeth ne sait pas comment convaincre son amie de lui parler de ses soucis. Puis, Élizabeth commence à recevoir des menaces anonymes ! L’angoisse la gagne : qui veut lui faire peur et pourquoi ?

Un tout nouveau suspense qui s’adresse aux adolescents et qui se dévore en une seule bouchée ! Le récit est court, oui, mais il n’en demeure pas moins complet et nécessaire. Nécessaire, en effet, car il aborde des thématiques importantes pour les ados, comme l’intimidation, les relations amoureuses naissantes, l’angoisse liée aux performances scolaires, les mensonges envers les amis et les parents, etc. L’auteure, Martine Latulippe, parvient avec brio à naviguer entre tous ces sujets sérieux, tout en maintenant une intrigue bien ficelée et sans jamais emprunter un ton moralisateur.

Le personnage principal, Élizabeth, est une étudiante de troisième secondaire douce, attachante et un peu réservée. Comme bien des jeunes de son âge, elle panique déjà à l’idée de devoir choisir dans quel domaine d’étude elle voudra se diriger au cégep. Il est beau de la voir sortir de sa coquille de jeune femme timide, qui ne veut pas trop faire de bruit ni déranger, pour devenir, en quelque sorte, une enquêteuse qui veut tellement aider sa copine !

Même quand Élizabeth commence à recevoir des appels anonymes menaçants et qu’elle trouve des petits mots qui lui laissent entendre qu’une personne l’épie, elle ne se laisse pas totalement submerger par l’angoisse et continue de s’en faire pour son amie Arianne. Une belle preuve de la force de l’amitié ! Par contre, Élizabeth jongle entre l’idée de garder ces menaces pour elle ou d’en parler à quelqu’un. Est-ce une forme d’intimidation ? Elle n’est pas trop certaine de ce qu’elle vit...

Bourré d’émotions palpables, le roman Tout près est un bon suspense qui ouvre une porte sur de nombreuses inquiétudes vécues par les adolescents.

À LIRE AUSSI

Rentrer son ventre et sourire

Un coup de cœur pour plusieurs et avec raison : ce roman est excellent ! Élie, une influenceuse, motive ses centaines de milliers d’abonnées à devenir la meilleure version d’elles-mêmes. Avec ce qu’elle partage sur les réseaux sociaux, Élie a tout de la jeune femme parfaitement heureuse. Pourtant, l’adolescente complexée par son poids se cache encore en elle et menace de sortir chaque fois qu’elle oublie de rentrer son ventre et de sourire. L’intrigue se veut parfois prévisible, mais cette histoire dépeint avec humour et authenticité la société actuelle axée sur le besoin de se faire valoir et l’idolâtrie envers les influenceurs.

Enracinés

Adoptée à la naissance, Grace aboutit dans une famille aimante. Elle ne ressent pas le besoin de retrouver ses parents biologiques. Un jour, l’adolescente découvre qu’elle est enceinte. Elle décide à son tour de donner sa fille en adoption. Vivre cette déchirante séparation la pousse finalement à vouloir retracer sa mère. Au fil de ses recherches, elle rencontre sa sœur, Maya, et son frère, Joaquin. Le récit est d’ailleurs narré par ces trois personnages qui ont tous connu des parcours différents, même s’ils sont nés de la même mère. Joaquin, par exemple, a passé son enfance d’un foyer d’accueil à un autre. Une histoire de quête identitaire bouleversante, poignante et divertissante.

J’avais tout prévu sauf les bélugas

Les lecteurs seront heureux de retrouver les personnages du livre La plus grosse poutine du monde. Thomas se remet de ses émotions, après avoir établi le record Guinness de la plus grosse poutine au monde. Il en aura encore pour longtemps à vivre chamboulé par les émotions, car il a décidé d’entrer en contact avec sa mère qui l’a abandonné, il y a 10 ans. Contre toute attente, son amie Élie et sa mère partagent la même passion : le bien-être des bélugas dans un environnement naturel pollué. Voilà donc Thomas prêt lui aussi à se dévouer aux bélugas. Une intrigue très originale !

Billie Eilish : La biographie non officielle

L’idole numéro un de la génération Z, c’est elle, Billie Eilish ! Elle célébrera ses 19 ans en décembre, mais on dirait qu’elle a le bagage professionnel d’une star qui œuvre dans le milieu depuis une trentaine d’années. Lors de la plus récente cérémonie des Grammy Awards, Billie a mis la main sur les prix les plus prestigieux. Et son succès est tout mérité : elle a commencé à plancher sur ses premières chansons dans sa chambre, à tout juste 14 ans. Auteur de nombreux livres et biographies non officielles du genre, Adrian Besley retrace, dans cet ouvrage, le parcours exceptionnel d’une star pour le moins unique.