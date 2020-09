Deux disparus à Saint-Hyacinthe

La Sûreté du Québec a demandé au public d'ouvrir l'œil pour tenter de retrouver un homme et une femme qui ont été vus pour la dernière fois samedi soir à Saint-Hyacinthe.

Martine Mercier, 49 ans, et Kevin Lussier, 22 ans, ont été aperçus sur le boulevard Laurier Ouest vers 19 h et n'ont pas été revus depuis. Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité, a souligné la SQ.

Photo COURTOISIE, SÛRETÉ DU QUÉBEC

Mme Mercier est décrite comme une femme mesurant environ 1,2 m (3' 11'') et pesant 64 kg (140 lb). Elle a les cheveux bruns courts et les yeux bruns et elle se déplace avec une marchette. Elle souffre de divers problèmes de santé physique et mentale qui l'obligent à prendre des médicaments quotidiennement

M. Lussier, pour sa part, mesure 1,85 m (6' 1'') et pèse 80 kg (175 lb). Il a les cheveux bruns rasés et les yeux bruns. Il portait une casquette rouge et pourrait transporter une boite contenant des jeux vidéo.

Quiconque aperçoit les deux disparus est invité à appeler immédiatement le 911 ou la ligne confidentielle de la SQ au 1 800 659-4264.