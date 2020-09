Les émissions au sommet

La Voix, District 31 et L’Échappée domineront les cotes d’écoute cet automne, prévoient les experts. Du côté des nouveautés, En studio, Mon fils et Fragile devraient arriver en tête de peloton.

Selon l’agence de marketing Cossette Média, TVA et ICI Télé logeront respectivement 9 et 8 titres au sein du top 20 des émissions les plus populaires des prochains mois. Sans surprise, La Voix arrivera au sommet. Le populaire concours de chant complétera sa huitième saison avec cinq émissions inédites avant d’être remplacé, en octobre, par deux rendez-vous dominicaux qui sauront rallier les téléspectateurs : En Studio avec Marc Dupré et Bijoux de famille avec Charles Lafortune.

District 31 sera une fois de plus l’émission la plus écoutée d’ICI Télé, devant Tout le monde en parle, Discussions avec mes parents et Fragile, cette série dramatique de Serge Boucher (Aveux, Feux) avec Marc-André Grondin et Pier-Luc Funk.

Quant à Noovo, l’ancien V verra son nom apparaître à trois reprises au palmarès grâce au seul et même titre : Occupation double. Bien qu’il n’y aura aucun voyage exotique cette année en raison des restrictions « coronovirales », le gala (4e), la quotidienne (9e) et OD Extra (11e) rallieront le public, d’après la firme.

Coups de cœur

Dans son rapport, Cossette Média identifie trois nouveautés « coups de cœur ».

Chez TVA, elle relève Mon fils, une série réalisée par Mariloup Wolfe et mettant en vedette Antoine L’Écuyer et Élise Guilbault.

« Le sujet nous interpelle, explique la vice-présidente activations chez Cossette Média, Marie-Christine Simard. Il est question de santé mentale. C’est intéressant et nouveau. Les auteurs (Anne Boyer et Michel D’Astous, le tandem derrière L’heure bleue et Yamaska) ont l’habitude de fournir des séries de grande qualité. En plus, la distribution est exceptionnelle. »

Chez ICI Télé, l’équipe de Cossette a choisi C’est comme ça que je t’aime, une comédie dramatique « assez nichée » qui pourrait surprendre en intégrant le top 20.

« Francois Létourneau sait écrire des séries qui captivent les téléspectateurs, comme Les invincibles et Série noire. C’est ce que recherchent les annonceurs : un auditoire engagé. Et puis, la série sort de l’ordinaire. La brochette d’acteurs est excellente. Les critiques sont élogieuses », souligne Marie-Christine Simard.

Enfin, chez Noovo, le choix s’est arrêté sur Pour toujours, plus un jour, une fiction avec Pier-Luc Funk et Catherine Brunet.

« C’est un type d’émission qu’on voit rarement sur cette chaîne. Ça pique notre curiosité », déclare Mme Simard.

Bémols

Du côté des « coups de masse », Cossette recense Ce soir on char ! (Noovo) et Josélito au cœur du monde (ICI Télé). Le concept d’un spectacle d’humour filmé dans un ciné-parc rempli de voitures effraie l’agence. Quant aux nouvelles entrevues de Josélito Michaud, on parle d’un concept qui sent le réchauffé.

Malgré ces quelques bémols, et malgré le fait qu’elles aient été bâties en pleine pandémie de COVID-19, les grilles automnales des quatre grandes chaînes généralistes sont tout aussi solides que l’an dernier, observe Marie-Christine Simard.

« En tant qu’agence, nous sommes satisfaits. Les directions de TVA, ICI Télé, Noovo et Télé-Québec ont fait un travail remarquable. La qualité est encore au rendez-vous. »

