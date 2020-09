Point souligne son retour

Le Lightning regorge d’attaquants rapides et agiles. Toutefois, depuis le début de ces séries éliminatoires, le sort de l’équipe semble reposer sur les épaules de Brayden Point.

En son absence, lors de la troisième rencontre de la finale de l’Association de l’Est, les Floridiens n’ont pas eu le même mordant. Dimanche après-midi, sur la glace du Rogers Place d’Edmonton, l’Albertain de 24 ans a fait sentir sa présence en récoltant un but et une passe.

Une performance qui a aidé le Lightning à l’emporter 4 à 1 et à pousser les Islanders de New York au bord de l’élimination. La troupe de Jon Cooper aura l’occasion d’atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 2015, demain soir.

Point a récolté deux points (tout comme Ondrej Palat et Nikita Kucherov, ses compagnons de trio). Mais ce n’est pas parce que les joueurs des Islanders lui ont donné la vie facile. Dès sa première présence, il a été solidement accueilli par Nick Leddy et Jean-Gabriel Pageau.

Au cours du troisième vingt, Point est rentré au banc en grimaçant après un contact en apparence anodine avec Adam Pelech. Cooper l’a gardé au banc pendant les huit minutes suivantes.

« J’ai essayé de le ménager, a expliqué l’entraîneur du Lightning. Il était partout. Il a orchestré des jeux et il a marqué. Toutefois, dans chaque équipe, il y a des joueurs qui jouent en dépit de certaines choses. »

Deux points pour Gourde

Pour la deuxième fois depuis le début de cette confrontation, les Islanders ont perdu après avoir inscrit le premier but. Sauf que cette fois, la réplique du Lightning est venue 15 secondes plus tard.

Responsables du but de Brock Nelson, Yanni Gourde et Blake Coleman ont uni leurs efforts pour créer l’égalité.

« Sur le but [de Nelson], on aurait pu faire un meilleur travail. Jon a voulu nous redonner confiance un peu et nous permettre de changer le momentum », a expliqué Gourde, également complice du but inscrit par Pat Maroon dans un filet désert.

La mission de changer le momentum a tellement bien fonctionné qu’Ondrej Palat donnait l’avance au Lightning 12 secondes après le but de Coleman.

Les Islanders et le Lightning se sont donc échangé trois buts en 27 secondes, ce qui constitue la troisième séquence la plus rapide de l’histoire.

Ce qu’on a remarqué...

Killorn en plein contrôle

Alex Killorn en est un autre qui était de retour au jeu après une absence d’une rencontre (en raison d’une suspension). Il a démontré la raison pour laquelle il est un rouage important pour son équipe en infériorité numérique. Pendant une punition à Ryan McDonagh, il a contrôlé la rondelle pendant 25 secondes. En cours de route, il est même parvenu à décocher un tir sur Semyon Varlamov.

Hedman occupé

Victor Hedman a pratiquement passé la moitié du match sur la patinoire. Jon Cooper a fait appel à lui pendant 29 min 12 s. Il s’agit de sa soirée de travail la plus occupée, si on fait exception des deux matchs où le Lightning a eu besoin de plus d’une prolongation pour l’emporter. Le Suédois a terminé la soirée à +3 et a obtenu 4 tirs au but. Rappelons qu’Hedman est finaliste au trophée Norris pour la quatrième année de suite. Prix qu’il a gagné en 2017-2018.

Bailey égale un record de Bossy

Josh Bailey a égalé le record d’équipe pour le nombre de passes par un ailier (18) au cours d’un tournoi éliminatoire. Mike Bossy avait établi cette marque au printemps de 1981. Si Bailey distribue bien la rondelle, il peine à l’envoyer dans le filet. Il n’a pas marqué à ses 11 derniers matchs. Pour leur part, Anders Lee et Mathew Barzal n’ont pas touché la cible au cours des cinq dernières rencontres.

Cizikas et Kuhnhackl quittent la bulle

Les Islanders ont annoncé que Casey Cizikas et Tom Kuhnhackl, blessés, ne seraient pas disponibles pour le reste des séries. Les deux attaquants ont même quitté la bulle d’Edmonton. La direction de l’équipe s’est limitée à dire que la nature de la blessure des deux joueurs serait divulguée à la fin du tournoi. Kuhnhackl n’avait pas joué depuis le 5 août. Quant à Cizikas, il était absent depuis le troisième match de cette confrontation contre le Lightning.