Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 13 septembre:

Hollywood Autopsy

Retour sur les fins de carrière et de vie de Florence Ballard, membre fondateur du célèbre groupe The Supremes. La chanteuse a quitté la formation en 1967 avant de tenter de renouer avec la scène musicale et d’être emportée par une crise cardiaque à 32 ans.

Dimanche, 12h, Canal D.

Une étoile est née

Avant le film pour lequel Lady Gaga et Bradley Cooper ont enflammé les passions, il y a eu la version originale. Celle de 1976 est portée en musique par Barbra Streisand jouant une future star de la chanson et Kris Kristofferson prêtant ses traits à une vedette déchue du rock.

Dimanche, 15h, Prise 2.

Bloopers TVA

Anouk Meunier présente des fous rires incontrôlables, des gaffes de plateau hilarantes et de nombreux moments cocasses survenus devant les caméras de TVA. En vedette de ces scènes divertissantes, on retrouve l'animateur Guy Jodoin, la comédienne Guylaine Tremblay et plusieurs autres artistes.

Dimanche, 18h30, TVA.

La Voix: le retour

Avant de reprendre l’aventure de La Voix où elle a été laissée, on se remémore les moments marquants de la saison avec l’animateur Charles Lafortune et les coachs Marc Dupré, Garou, Cœur de pirate et Pierre Lapointe. On met la table pour la suite et l’arrivée de Ginette Reno.

Dimanche, 19h, TVA.

Mary

Mary (Mckenna Grace) est une jeune fille surdouée qui est élevée par son oncle Frank (Chris Evans) depuis le suicide de sa mère. Dans ce drame, l’enfant se retrouve, bien malgré elle, au cœur d’une bataille judiciaire lorsque sa grand-mère exige d’en obtenir la garde.

Dimanche, 20h08, Noovo.

Meurtriers sur mesure

Toujours lancés dans une enquête visant à éclaircir le meurtre de Sandra Gaudet, 14 ans, survenu à Val-d’Or en 1990, les policiers délaissent Laurent Taillefer, leur premier suspect. Ils ont maintenant deux hommes dans leur mire: son fils Billy et Hugues Duguay, le bon ami de ce dernier.

Dimanche, 21h, MOI ET CIE.

Le grand départ

Pour cette réalisation comique de Claude Meunier, Marc Messier devient Jean-Paul, un médecin quinquagénaire blasé qui largue sa femme, Céline (Guylaine Tremblay), afin de vivre pleinement son idylle avec Nathalie (Hélène Bourgeois Leclerc), une femme qui a 25 ans de moins que lui.

Dimanche, 21h, ARTV.