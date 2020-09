Vie sexuelle non épanouissante : que faire ?

Quoi de plus naturel que de rêver d’avoir une vie sexuelle diversifiée, riche en moments heureux et surtout, épanouissante. C’est du moins le souhait que formulent de nombreuses personnes. Mais pourquoi, malgré tout ce bon vouloir, la sphère érotique ne prend-elle pas son envol ? Jetons un regard sur quelques éléments pouvant nuire à ce qui se passe (ou pas) dans votre intimité – vous pourrez peut-être ainsi trouver des pistes pour remédier à la situation, si elle vous préoccupe naturellement.

Des facteurs d’influence

De toute évidence, votre vie sexuelle mérite tout l’intérêt que vous lui porterez pour faire en sorte que celle-ci ressemble réellement à ce que vous souhaitez. Aucune vie érotique n’est parfaite, chaque vie sexuelle doit être composée au fil du temps et des expériences. Des valeurs profondes ainsi que des besoins bien ancrés peuvent influencer le cours des événements. Mais cela suffit-il à mettre un frein à l’épanouissement sexuel ? Parfois oui, mais chose certaine, ce ne sont pas les deux seuls éléments qui font bouger la jauge du thermomètre « vie sexuelle épanouissante ». Puisque la sexualité est globale, il pourrait s’avérer positif de regarder la situation dans son ensemble et non de réduire la problématique en n’envisageant qu’un seul angle. C’est pourquoi le fait de savoir que certains facteurs influencent à la baisse le niveau d’épanouissement sexuel contribuera à vous permettre de faire les changements petit à petit.

Voici quelques éléments qui ont la réputation de ne pas favoriser l’épanouissement sexuel :

► Entretenir des sentiments négatifs à l’égard de la sexualité ou de certains comportements. Certes, de nombreuses raisons peuvent conduire à préférer mettre en mode silence une histoire personnelle difficile. Que ce soit en raison d’une relation complexe à soi, à son corps ou à son bagage intime, obtenir des réponses et des solutions pourrait contribuer à transformer ces sentiments en quelque chose de plus positif – histoire d’inverser la tendance, pourquoi pas ?!

► Avoir beaucoup d’attentes. C’est effectivement l’affaire de nombreuses personnes ! Or, bien des histoires ont révélé que les attentes peuvent créer de la déception. Dans la sphère sexuelle, une attente ou un non-dit peuvent conduire à des expériences désagréables, à des incompréhensions qui opposent les partenaires ou à tout autre moment trouble.

► La routine et le manque de créativité. Routine quand tu nous tiens ! Y a pas de mal à vivre d’un peu de routine – celle-ci a en effet quelque chose de très rassurant et de sécurisant. Toutefois, la routine sexuelle appelle davantage la prévisibilité et parfois même... la monotonie.

► Stress, mal-être, sentiment de culpabilité. Le stress est reconnu pour influencer grandement la qualité de vie. La vie sexuelle n’y échappe pas. Une mauvaise estime de soi, un manque de connaissances, des problèmes de santé, des difficultés relationnelles, un sentiment de malaise, un non-désir ou une non-curiosité face à « la chose »... ne sont que quelques facteurs qui vous indiquent que quelque chose est peut-être en déséquilibre.

Et vous, avez-vous le sentiment d’être épanoui.e sexuellement ?