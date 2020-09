Blues: Alex Pietrangelo est déçu

Comme il l’a mentionné quelque trois semaines auparavant, le défenseur Alex Pietrangelo souhaite demeurer avec les Blues de St. Louis, mais il n’a pas hésité à exprimer sa déception quant à l’absence d’une nouvelle entente liant les deux parties.

Le vétéran pourrait tester le marché de l’autonomie dès le 9 octobre s’il ne signe pas un nouveau contrat avec l’organisation du Missouri d’ici là. À moins d’un mois de la date d’ouverture, le gagnant de la coupe Stanley en 2018-2019 aimerait que le dossier avance, mais il ne détient pas toutes les réponses.

«Ce fut un peu décevant de n’avoir pu conclure un pacte, évidemment. Cependant, voilà la situation dans laquelle nous sommes à trois semaines du 9 octobre, a-t-il déclaré au site The Athletic, vendredi. Nous verrons si nous pouvons reprendre à partir de là. Il n’y a pas eu beaucoup de progression. Toutefois, je devine que tout peut arriver, surtout quand le moment décisif approchera dans les semaines à venir.»

Décision familiale

L’athlète de 30 ans, qui a vu son quatrième enfant naître le weekend dernier, souhaite avant tout prendre la décision appropriée pour sa famille.

«Ma femme et moi avons réfléchi énormément à ce sujet durant l’année et plus particulièrement à ce stade de l’année. Nous avons une bonne idée de ce que nous voulons faire si ça se décide à la dernière minute. Nous sommes sur la même longueur d’onde, ce qui est bien. Nous voyons les choses de la même façon. Nous verrons où cela nous mènera. [...] Comme je l’ai dit, il y a eu peu de nouveau, mais on ne sait jamais et "Stammer" [NDLR : Steven Stamkos qui a signé son contrat le 29 juin 2016, tout juste avant l’ouverture du marché] en est un bon exemple», a-t-il souligné.

Pietrangelo a totalisé 16 buts et 36 mentions d’aide pour 52 points en 70 matchs durant la dernière campagne. Il vient de compléter un contrat de sept ans et de 45,5 millions $.