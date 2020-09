COVID-19: 30% plus de cas en une semaine au Québec, 190% en un mois

Le nombre de cas de COVID-19 a continué de monter en flèche au Québec et en Ontario au cours de la dernière semaine, tandis que les nouvelles données dévoilées lundi accentuent cette tendance inquiétante.

Du 7 au 13 septembre inclusivement, le Québec a maintenu une moyenne de 212,7 nouvelles contaminations au SRAS-CoV-2. Il s'agit d'une augmentation de 30 % des infections par rapport à la semaine précédente, du 31 août au 6 septembre.

Cette donnée démontre que la pandémie continue à regagner du terrain au Québec, mais moins rapidement que lors de la semaine précédente, où le nombre de cas moyen par jour avait bondi de 70%.

Malgré tout, le Québec enregistre désormais environ trois fois plus de cas par jour qu'il y a quatre semaines. En effet, la Belle Province dénombrait une moyenne journalière de 73,5 infections du 17 au 23 août. Ce nombre a depuis augmenté de 190%.

En comparaison, l'Ontario a connu une augmentation de 19,3% du nombre journalier de cas sur son territoire lors de la dernière semaine, pour un total de 164,7 cas par jour. La province recense 52,5% plus de tests positifs par jour depuis un mois.

Rien de rassurant

Les nouvelles données dévoilées lundi n'avaient d'ailleurs rien de rassurant. Avec 276 nouveaux cas au Québec et 313 en Ontario, ces deux provinces ont affiché des nombres au-dessus de leur moyenne de la dernière semaine. Dans le cas de l'Ontario, il s'agit du pire bond en 24 heures depuis le 7 juin (415 cas).

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a reconnu qu'une deuxième vague de la pandémie est fort probablement aux portes de sa province. «Je demande toujours où l'on retrouve plus de cas et ce sont les rassemblements sociaux. Pas dans les bars et les restaurants. Alors, s'il vous plaît, je vous implore: mettez fin à vos rassemblements. Ça ne vaut pas la peine», a-t-il exprimé en conférence de presse.

Ailleurs au pays, les données demeuraient plutôt stables dans les Prairies, tandis qu'un seul cas a été rapporté dans les provinces de l'Atlantique, soit au Nouveau-Brunswick. Les données des 72 dernières heures en Alberta et en Colombie-Britannique étaient toujours attendues en milieu d'après-midi.

On dénombrait un total de 611 nouvelles infections à la COVID-19 en mi-journée lundi, pour un total de 137 270 depuis le début de la pandémie. Un seul décès s'est ajouté, portant le total à 9172 Canadiens qui ont succombé après avoir contracté le virus.

La situation au Canada

Québec: 65 262 cas (5780 décès)

Ontario: 44 817 cas (2816 décès)

Alberta: 15 415 cas (253 décès) (chiffres de vendredi)

Colombie-Britannique: 6962 cas (213 décès) (chiffres de vendredi)

Saskatchewan: 1726 cas (24 décès)

Manitoba: 1449 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 271 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 194 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 55 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 137 270 (9172 décès)