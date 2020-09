Dernier droit dans la course à la Maison-Blanche

À 50 jours d’une élection présidentielle dont l’issue sera cruciale non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour toute la planète, Le Journal mobilise cinq de ses chroniqueurs experts pour analyser et décortiquer ce qui se passe chez nos voisins du Sud.

Chaque jour jusqu’au scrutin du 3 novembre prochain, les membres de notre équipe d’analystes chevronnés se relaieront pour bien vous expliquer ce qui ressort des derniers affrontements entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden.

Bien connus de nos lecteurs, nos experts de la politique internationale Loïc Tassé et Pierre Martin analyseront la bataille électorale américaine dans le cadre de leurs chroniques respectives des lundis, mardis, jeudis et samedis, dans nos pages Opinions et dans la section Monde.

Dès ce matin, vous pouvez d’ailleurs lire la chronique de Loïc Tassé.

Le dimanche, nos lecteurs retrouveront l’analyse de Richard Latendresse, qui vit quotidiennement la frénésie électorale américaine en direct de Washington.

Nouvelles chroniques

Deux nouvelles chroniques feront par ailleurs leur apparition dans nos pages au cours des prochains jours.

Notre blogueur et expert de la politique américaine Luc Laliberté tiendra une chronique tous les vendredis dans la section Monde.

Les mercredis, ce sera au tour de notre chroniqueur et blogueur Normand Lester de décortiquer les derniers rebondissements de la campagne électorale. Il lancera d’ailleurs cette semaine son tout nouveau livre Stupides et dangereux. Les États-Unis à l’ère de Trump, dans lequel il se désole de ce qu’est devenue la première puissance mondiale depuis l’élection présidentielle de 2016.

Un rendez-vous quotidien

En mobilisant cette équipe d’experts pendant 50 jours, Le Journal révèle encore une fois la force, la variété et la qualité de son contenu. C’est un nouveau rendez-vous quotidien à ne pas manquer dès maintenant et jusqu’au 3 novembre prochain.

Bonne lecture !

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec

Responsable du projet

5 chroniqueurs chevronnés

LOÏC TASSÉ

Lundi et samedi

Chroniqueur au Journal, il est politologue et spécialiste de la Chine et de l’Asie. Il a enseigné plusieurs années à l’UQAM ainsi qu’à l’Université Concordia et est maintenant chargé de cours à l’Université de Montréal. Il a aussi séjourné en Chine, notamment comme chercheur invité à l’Institut d’économie de l’Université de Pékin. Il a également été adjoint parlementaire au ministère de l’Environnement du Canada de 2004 à 2006.

PIERRE MARTIN

Mardi et jeudi

Chroniqueur au Journal, il est professeur titulaire en science politique à l’Université de Montréal. Il dirige aussi la Chaire d’études politiques et économiques américaines au Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM). Il est également membre du Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale (CEPSI). Ses recherches portent notamment sur les relations canado-américaines et sur la politique commerciale des États-Unis.

NORMAND LESTER

Mercredi

Blogueur au Journal, il a plus de 50 ans de journalisme derrière la cravate. Spécialisé dans la politique internationale, il a travaillé à Radio-Canada durant 35 ans, notamment comme correspondant à l’étranger. Journaliste d’enquête, chroniqueur et auteur, il a publié de nombreux ouvrages touchant autant les services secrets que la politique canadienne ou américaine.

LUC LALIBERTÉ

Vendredi

Blogueur au Journal, il est aussi chroniqueur à TVA, à LCN et à QUB radio, où il partage ses analyses de la situation politique aux États-Unis. Spécialiste de l’histoire américaine, il enseigne depuis au moins 25 ans au cégep Garneau, à Québec. Son expertise l’a amené à donner de nombreuses conférences, notamment sur un programme secret de la CIA pour promouvoir à l’étranger l’art produit par nos voisins du Sud.

RICHARD LATENDRESSE

Dimanche

Chroniqueur au Journal dans notre section Monde, il suit de près l’actualité américaine, mais aussi partout sur la planète en tant que correspondant à la Maison-Blanche pour le réseau TVA depuis 2006. Il a aussi assuré la couverture sur le terrain de plusieurs événements majeurs sur la scène internationale au cours de sa carrière.