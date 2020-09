Désinformation et théories du complot: «extrêmement inquiétant», mais remédiable

La popularité des théories du complot et l'augmentation de la désinformation autour de la COVID-19 sont inquiétantes, mais elles peuvent être combattues, assure un expert en communication.

«La meilleure façon de lutter contre les théories complotistes, c'est de donner aux gens le plus d'informations possible, crédibles et transparentes», a soutenu le spécialiste en gestion de crise et en relations publiques Victor Henriquez, lundi, en entrevue avec Geneviève Pettersen, sur QUB radio.

«On n'a jamais vécu ce qu'on vit aujourd'hui et plus le temps passe, plus les gens ont peur, plus les gens cherchent à comprendre et plus ils adhèrent à des théories qui, dans certains cas, semblent farfelues, mais qui semblent s'expliquer.»

ÉCOUTEZ l'entrevue complète de Victor Henriquez sur QUB radio: