Drapeaux en berne pour Aline Chrétien à Shawinigan

Les hommages à l'endroit d'Aline Chrétien, l'épouse de l'ex-premier ministre Jean Chrétien décédée samedi, ont continué d’affluer.

La ville de Shawinigan a placé ses drapeaux en berne.

Dans la ville de la Montérégie, Madame Chrétien s'était impliquée activement pour l'ouverture d'un centre de soins de fin de vie qui porte son nom. Sans son concours et celui de Jean Chrétien cette réalisation aurait été plus difficile, selon la Corporation des trois colombes qui gère la Maison Alice-Chrétien.

Pour la présidente de la Corporation et ex-mairesse de Shawinigan, Madame Chrétien était une personne discrète et silencieuse, mais qui savait influencer le cours des choses.

«Je me souviens d'être allée au lac des Piles et c'est elle qui est venue ouvrir la porte. Elle nous a fait la bise, nous a amenés au salon et après elle s'est retirée. Nous avions à discuter avec Monsieur Chrétien» s’est remémorée Lise Landry.

Jean Fournier, un ami du couple Chrétien, retiendra toujours la grande amabilité en toutes circonstances de la défunte.

«C'était une femme d'une grande humilité, une femme généreuse et une femme amoureuse de son mari», a-t-il partagé.

Le maire de Shawinigan Michel Angers a reçu à son bureau il y a quelques jours un Jean Chrétien très soucieux de l'état de santé de son épouse.

«Il est venu il y a deux semaines et m'a mentionné que son épouse était malade et, un peu à ce moment-là, a dit craindre de la perdre. Elle allait toutefois un petit peu mieux. Chose certaine, il était extrêmement inquiet», a relaté M. Angers.

La ville a déjà commencé à réfléchir à une façon de rendre un hommage permanent à Madame Chrétien. Pour ce qui est des funérailles officielles et publiques, en raison de la pandémie, elles n’auront pas lieu à court terme.

Mardi, les membres de la famille et les proches collaborateurs participeront à une cérémonie privée.