Il faut apprendre à demander

Mes deux ados de 13 et 15 ans sont traîneux comme leur père et je ne sais plus quoi faire pour leur faire comprendre que ça me tue de devoir toujours passer derrière eux pour tout ramasser à leur place. Une mère vous a-t-elle déjà suggéré une méthode infaillible pour corriger cela ?

Maman épuisée

Une maman comme vous qui ne pouvait supporter le moindre désordre m’avait déjà communiqué la méthode suivante : Convoquer un conseil de famille et fournir à chacun un plan d’action clair et précis écrit noir sur blanc. Personne d’autre que la personne désignée pour la tâche ne devait l’effectuer, à moins d’un échange avec quelqu’un d’autre. Elle m’affirmait que ça avait pris un mois pour que tout le monde s’y fasse et que par la suite, c’était devenu une simple routine pour tout le monde.