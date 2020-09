La jeune batteuse de 10 ans qui tient tête à Dave Grohl

La jeune Nandi Bushell fait sensation sur le web ces jours-ci. Âgée de 10 ans seulement, elle s’est embarquée dans un « drum battle » viral avec nul autre que Dave Grohl! Et le leader des Foo Fighters – qui a sûrement beaucoup de temps libre avec la pandémie – lui en donne pour son argent.

Après une première ronde où la jeune Bushell a brillamment joué à la batterie la pièce de Them Crooked Vultures, Dead End Friends, Grohl est revenu à la charge ce matin avec une nouvelle chanson écrite... à propos de Nandi elle-même!

Le rockeur a demandé à ses propres filles, surnommée « the Grohlettes », de faire les chœurs. On le voit jouer de la batterie, de la guitare et de la basse. Dans les paroles, Grohl parle de Nandi comme une « number one supergirl » et « best drummer in the world ».

Il y a quelques heures, la jeune Nandi a publié une vidéo de réaction du YouTube, où on la voit regarder avec émerveillement la prestation de Grohl et ses filles. « Il a écrit une chanson sur moi! lance-t-elle après la vidéo. Wow! Merci tellement, Dave Grohl! On devrait reprendre la chanson avec tous les instruments. Allons-y! »

Mais d’où part toute cette histoire? Originaire d’Ipswich, en Angleterre, Nandi Bushell est déjà une vedette de YouTube, elle qui compte plus de 150 000 abonnés sur sa chaîne.

Fille d’un musicien, elle a commencé à jouer de la batterie à l’âge de cinq ans. À peine quatre ans plus tard, elle faisait déjà parler d’elle un peu partout sur la planète. Ses reprises à la batterie de chansons de Queens of the Stone Age (No One Knows) et Nirvana (Bloom) ont été encensées sur le web. Elle a « jammé » avec Lenny Kravitz au O2 Arena, à Londres, et s’est fait offrir une guitare par Tom Morello, de Rage Against the Machine!

Au printemps, la jeune Nandi a participé à un talk-show scandinavien en même temps que Dua Lipa. Cette dernière, visiblement impressionnée par la jeune fille, lui a même dit : « qu’est-ce que je dois faire pour t’inviter en tournée avec moi? Tu es tellement cool! ».

Il y a deux semaines, Nandi a publié une vidéo où elle lançait le défi à Dave Grohl de faire un « drum battle » sur la pièce Everlong, des Foo Fighters. En quelques heures, le rockeur répondait à sa demande. Qui sait jusqu’où ira cette sympathique « compétition »? Mais il n’y a pas à dire, Nandi Bushell est un nom à retenir