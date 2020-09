La mine de diamants Renard relancée dans le Nord-du-Québec

La mine de diamants Renard de Stornoway reprendra du service dans le Nord-du-Québec.

Osisko, qui possède 35,1% de Stornoway, a annoncé lundi que cette relance inclut des réductions de coûts de plus de 30 M$ durant les 16 prochains mois. De plus, les actionnaires de Stornoway investiront 30 M$ dans une facilité de crédit de premier rang.

«Cet engagement supplémentaire permettra à Stornoway d’avoir la flexibilité financière requise afin de continuer d’œuvrer dans un environnement de marché difficile. Aucun tirage n’est prévu pour le moment alors que Stornoway a toujours environ 10 millions $ de trésorerie et environ 332 000 carats en inventaire qui seront vendus d’ici la fin de l’année 2020», a affirmé Osisko par communiqué.

«Le marché du diamant continue d’être difficile. Cependant, les obstacles structurels aux ventes de diamants s'atténuent et la demande accrue a amélioré les prix observés pour certains produits spécifiques», a ajouté Osisko qui a pris le contrôle de Stornoway avec d’autres créanciers en novembre dernier. Ne trouvant aucun acheteur, Stornoway s’était alors entendu avec ses créanciers qui ont repris l’entreprise sans débourser un sou, mais qui devait assumer l’ensemble de sa lourde dette.

«L’équipe de Stornoway a démontré une habileté à opérer la mine Renard de manière efficace et les réductions de coûts à court terme aideront à augmenter la profitabilité. Nous sommes d’avis que la mine Renard a toujours une valeur significative alors que les mines de diamants se font plus rares et que celle-ci a vu plus d’un milliard de dollars être investis dans ses infrastructures de haute qualité au cours des dernières années», a précisé le président du conseil d’administration et chef de la direction d’Osisko, Sean Roosen.

Le projet Renard est le premier complexe minier de diamants en exploitation au Québec. Il est situé à environ 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau.