Le conseil des ministres réuni pour deux jours de retraite à Ottawa

La remontée récente des cas de COVID-19 recensés un peu partout au pays est sans nul doute omniprésente au cours des discussions du conseil des ministres du gouvernement de Justin Trudeau, réuni pour une retraite de deux jours à Ottawa en vue du discours du Trône du 23 septembre.

«Ce qu’on est en train de voir dans les chiffres ces jours-ci devrait inquiéter tout le monde. On voit une reprise de la COVID-19, ce qui veut dire que nous devons encore nous concentrer sur [...] la vigilance en tant que société et être là les uns pour les autres», a dit le premier ministre Justin Trudeau à son arrivée, lundi matin.

Le chef libéral a réitéré que les Canadiens ne doivent pas lâcher prise dans leur respect des mesures de santé publique comme le port du masque. Appelé à commenter les récentes manifestations antimasques qui ont eu lieu dernièrement, comme celle de samedi à Montréal, il a soutenu que la grande majorité des Canadiens suivent les règles.

«C’est ce qui [nous a permis de] réussir à nous faire arriver à ce point-là où on a pu contrôler assez bien les cas de COVID-19 sans trop de tragédie, a-t-il plaidé. On a pu éviter les explosions de cas qu’on est en train de voir ailleurs. Malheureusement, on voit les chiffres commencer à grimper et avec la reprise de l’école, avec la reprise économique. Nous nous devons de demeurer extrêmement vigilants.»

Quelques ministres ont répondu aux questions des médias, mais d’autres, comme celle à la tête du ministère de la Santé, Patty Hajdu, se sont dirigés directement à la réunion matinale. L’équipe de Justin Trudeau doit notamment entendre, durant la retraite du cabinet sur deux jours, une présentation de l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

«Ce sera toujours notre priorité d’être là pour combattre la pandémie et être là pour les gens alors qu’on doit protéger leur santé», a insisté la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly.

«Ce n’est pas parce qu’on est tannés que la pandémie est terminée», a-t-elle ajouté.

Son collègue aux Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a abondé dans le même sens en mentionnant aussi que la question de la prospérité à «court, moyen et long terme» allait aussi être abordée.

Le discours du Trône, qui doit dresser les grandes priorités du fédéral, sera une feuille de route «ambitieuse» pour la relance économique, avait indiqué le premier ministre au moment de proroger le Parlement, le mois dernier.

Les partis d’opposition auront le choix de l'appuyer ou non dans le vote de confiance qui s’en suivra. Étant à la tête d’un gouvernement minoritaire, les libéraux auront besoin du soutien d’au moins un des partis d’opposition pour survivre.