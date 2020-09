Les meilleurs moments pour boire de la citrouille épicée

L’automne, ce n’est plus seulement l’automne. C’est la saison de l’épice à la citrouille. Une des meilleures façons d’épicer votre journée, c’est d’ajouter la nouvelle saveur de Citrouille épicée d’International DelightMD à votre café. Et puisque ce n’est là que pour un temps limité, nous devons trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour en profiter autant que possible. Parce que c’est le genre de chose qu’on devrait célébrer du matin au soir, on a créé la Collection des fans de citrouille épicée juste pour vous. Courez la chance de gagner de magnifiques articles de notre collection aux couleurs de citrouille épicée tels qu’une robe de chambre, des pantoufles et un long t-shirt en vous inscrivant à notre concours, juste ici .

Voici la liste des 5 meilleurs moments pour savourer de la citrouille épicée.

1. Le matin

C’est peut-être évident, mais il n’y a rien de meilleur que de se réveiller avec les doux arômes des épices de tarte à la citrouille dans votre cuisine.

2. En après-midi

Oui, d’accord, ça aussi, c’est évident. On a tous besoin d’un petit réconfort en milieu de journée, et la Citrouille épicée d’International DelightMD peut transformer n’importe quel café ordinaire en délice merveilleux.

3. Au milieu de l’après-midi, pas tout à fait avant le début de la soirée

Là aussi, un moment que les débutants oublient souvent. Ce moment de citrouille épicée aide à donner un petit remontant après le remontant, mais avant le prochain remontant.

4. En début de soirée

Ce n’est pas tout le monde qui aime un café à la citrouille épicée en début de soirée, mais il ne faut pas se méprendre. C’est un petit bijou qu’on apprécie trop peu.

5. Un peu avant la fin de la soirée

Pour ceux qui n’en ont jamais assez, c’est un autre moment de citrouille épicée à ne pas manquer.

Bref... Il n’y jamais de mauvais moment pour savourer la citrouille épicée. Achetez une bouteille de Citrouille épicée d’International DelightMD dès aujourd’hui et participez au concours pour courir la chance de remporter la Collection des fans de citrouille épicée! *

*AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours s’adresse aux résidents du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence à la date d’inscription. Le concours commence le 2020-08-31 à 10:00:00 HE et prend fin le 2020-10-31 à 23:59:59 HE. Les tirages auront lieu les 05/09/20, 12/09/20, 19/09/20, 26/09/20, 03/10/20, 10/10/20, 17/10/20, 24/10/20 et 31/10/20 à 15 h, HE. Il y a 9 Prix hebdomadaires de la Collection des fans de citrouille épicée (350,00 $ CA) et 45 Prix secondaires d’un coupon pour un produit International Delight gratuit (VAD 5,00 $ CA). Les gagnants devront répondre à une question réglementaire d’arithmétique. Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations valides reçues. Pour consulter le règlement officiel, rendez-vous à l’adresse fansdecitrouilleépicée.ca.