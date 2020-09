Les Stars pourront-ils en finir ce soir?

En avance 3 à 1 dans leur série contre les Golden Knights de Vegas dans la finale de l’Association de l’Ouest, les Stars de Dallas seront en quête de leur cinquième participation à la finale de la Coupe Stanley, lundi soir, lors du match numéro 5.

Le réseau TVA Sports diffusera cette rencontre à compter de 19 h.

Il se fait tard pour les Golden Knights, qui ne parviennent pas à trouver une solution à l’énigme Anton Khudobin. Le gardien kazakh présente des statistiques éloquentes dans cette confrontation: trois victoires, une défaite, ainsi qu’une moyenne de 1,64 et un taux d’efficacité de ,952.

Même s’ils ont déclassé les Texans 130-92 au chapitre des tirs, les Golden Knights ont marqué seulement six buts en quatre matchs.

Au match numéro 4, Joe Pavelski et Jamie Benn ont déjoué Robin Lehner en deuxième période dans un gain de 2 à 1. Les Stars ont expédié seulement 20 tirs au filet, contre 33 pour Vegas.

Les Chevaliers dorés ont même profité d’un cinq contre trois. La troupe de Peter DeBoer vise à devenir la deuxième équipe à remporter une finale d’association après un retard de 3-1. Les Devils du New Jersey de 1999-2000 ont été les seuls à surmonter un tel obstacle depuis l’instauration du format «conférence» avant la saison 1981-82, lorsqu’ils sont parvenus à rattraper les Flyers de Philadelphie.

DeBoer en a vu d’autres, cependant. L’instructeur aguerri possède une fiche de 11-5 en 16 rencontres lorsque son club fait face à l'élimination (0,688%).

Seuls six entraîneurs-chefs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) possèdent un pourcentage de victoire plus élevé dans les matchs d'élimination.

Une première en 20 ans?

Mais avant de laisser place au match, un peu d’histoire.

Avant de déménager à Dallas, les North Stars du Minnesota ont atteint la finale de la Coupe Stanley à deux reprises (1981 et 1991), et les Stars ont décroché deux places en finale depuis leur déménagement au Texas en 1993, soit aux printemps de 1999 et 2000.

Dallas a remporté la Coupe Stanley en 1999 lorsque Brett Hull a marqué le but décisif — sur une séquence des plus controversées — lors de la troisième prolongation du sixième match.

L’année suivante, Roman Lyashenko a inscrit le but de la victoire à 5 min et 31 s de la deuxième période du septième match de la finale de l'Ouest pour propulser les hommes de Ken Hitchcock à leur dernière apparition en finale.

Les anciens des Canadiens de Montréal Mike Keane (1999) et Bobby Smith (1991), puis l’attaquant Brad Palmer (1981) ont enfilé les trois autres buts gagnants en finale ou demi-finale du tournoi éliminatoire.