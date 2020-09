Message personnel à « Une femme qui s’assume »

Après avoir parcouru la lettre en titre, j’avoue que je ne suis pas d’accord avec le commentaire que vous avez fait à cette personne. J’aurais eu tendance à saluer le chemin qu’elle a parcouru pour en arriver aux réponses qu’elle propose. Je ne crois pas qu’elle dise posséder la vérité. Elle affirme plutôt la valeur de son choix pour avoir trouvé une réponse viable face à ses propres difficultés de couple.

Quand elle reproche aux femmes « ...de toujours se plaindre des attitudes de leurs maris », vous orientez votre commentaire du côté d’une « haine envers celles qui revendiquent leur droit au bonheur ». Vous la ramenez aussi du côté de la dépendance affective parce qu’elle parle de son très pénible mariage qu’elle a « honoré » malgré la difficulté de vivre aussi longtemps avec un mari alcoolique, violent et paresseux.

Je ne crois pas qu’elle ait été dépourvue d’un regard introspectif. Elle a plutôt choisi la paix inhérente au statu quo, au lieu de se battre contre une situation qui lui grugeait déjà toute son énergie. Vous devriez savoir que parfois, la démarche qu’il serait nécessaire de faire pour changer une situation difficile, peut sembler insurmontable.

Rendue à 71 ans et bien qu’elle vive dans une précarité financière évidente, elle n’en continue pas moins de travailler sur elle-même pour atteindre à un état qui lui permette de trouver son petit bonheur. Je partage son idée qui veut que les gens se plaignent trop des contrariétés de la vie au lieu de travailler à s’y adapter. Pensez aux contestataires du port du masque qui refusent de mesurer les conséquences de leur geste. Pourquoi ne pas les responsabiliser en leur faisant signer une décharge à la RAMQ dans l’éventualité où ils contracteraient la COVID par absence de protection ?

Il y a une limite à se faire supporter. Cette femme est l’exemple même d’une personne qui s’assume et qui n’attend pas qu’on le fasse à sa place. Elle travaille courageusement à bonifier son sort, en pleine conscience de ce qu’elle est. Elle semble ainsi avoir trouvé une sorte de tranquillité, si ce n’est pas une forme de sérénité, via l’acceptation.

Une autre qui s’assume

Ce n’est pas innocemment que vous avez omis de citer cette dame dans ce qu’elle étalait de moins harmonieux dans son existence comme « Pour tout vous dire, je n’ai jamais aimé l’homme avec lequel j’ai passé ma vie. Je me demande même si j’ai jamais aimé quelqu’un dans ma vie....Quand on est incapable d’aimer, on souffre moins...J’ai enduré mon destin jusqu’à la fin...Quand on accepte son sort et qu’on n’espère pas plus que la vie nous donne, on a moins de risque de souffrir. »

Mais comme vous êtes de la même trempe qu’elle à ce qu’il semble, c’est normal que le terme « dépendante affective » vous ait heurtée. Mais je le maintiens, et ne renie en rien ce que je lui ai répondu. Endurer « l’in-endurable » est pour moi une aberration pour qui se respecte soi-même.