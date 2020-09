Pointe-aux-Trembles: des coups de feu sur un immeuble à logement

Des coups de feu ont été tirés ciblant un immeuble à logement, dans la nuit de dimanche à lundi, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

Des appels faits au 911 vers 23 h 45 faisaient état de coups de feu sur la rue Montmartre, près de la rue Forsyth, a indiqué Véronique Comtois, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont localisé plusieurs impacts de balle sur l’immeuble résidentiel. Au moins une douille a été trouvée sur les lieux.

Personne n’a été blessé et la scène a été protégée pour les besoins de l’enquête, a précisé l’agente Comtois.

Des enquêteurs assistés de techniciens en identité judiciaire étaient sur les lieux pour analyser la scène et tenter de comprendre les causes et les circonstances de cet évènement.

Un maître-chien a été en outre demandé pour assistance, a ajouté la porte-parole de la police de Montréal.