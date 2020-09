Après le week-end du tournoi de golf Carbonneau-Tremblay à Chicoutimi, au milieu des années 1980, il fallait aller décanter ailleurs.

Nous sommes partis à la pêche et c’est au milieu du lac de la pourvoirie Poulin de Courval que la décision a été prise. L’émission qui allait marquer l’arrivée de Ron Fournier à la radio de CJMS après sa carrière d’arbitre allait s’appeler C’est officiel. Dans cette chaloupe, il y avait Ron, Mario Tremblay qui, lui également, venait de passer de la patinoire aux studios de télé et de radio et le troisième pêcheur, c’était moi alors morning man à la même station et animateur au hockey de TVA.

La direction de la station m’avait consulté avant leur embauche. J’étais fou de joie et, d’ores et déjà, je savais que mes deux compagnons allaient connaître un succès fou, que leur deuxième carrière allait nous mettre du vent dans les voiles.

Mario est toujours là, mais Ron se retire et je veux le féliciter pour l’ensemble de l’œuvre et aussi saluer le formidable coup de cœur qu’il a démontré en fondant son école d’arbitres permettant ainsi à de nombreux gars d’ici de réaliser leur rêve et d’œuvrer avec un chandail rayé dans la LNH.

Le cercle des arbitres de la LNH a toujours été un fief ontarien et même torontois. Grâce à sa persévérance et sa compétence, Ron Fournier a forcé la main des autorités du circuit. De nombreux arbitres et juges de lignes québécois doivent leur carrière à Monsieur Ron Fournier. Pas mal plus que po-pire, po-pire.

Maintenant, tout doucement, entre Saint-Sauveur et Saint-Lambert, tu devrais écrire un beau petit livre. Bravo pour tout, Ronald.

De l’enclave