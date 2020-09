RSEQ : la saison de football universitaire annulée

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a annoncé lundi que la saison 2020 du football universitaire provincial est annulée, puisque toute programmation sportive sanctionnée ne pourra être tenue d’ici la fin de l’année.

Ainsi, la conférence québécoise comprenant les Carabins de l’Université de Montréal, le Rouge et Or de l’Université Laval, le Vert & Or de Sherbrooke, les Stingers de Concordia et l’équipe de l’Université McGill a imité ses vis-à-vis des autres régions canadiennes qui avaient renoncé à disputer la campagne il y a plusieurs semaines.

Ainsi, tout comme la coupe Vanier à l’échelle nationale, la coupe Dunsmore n’aura aucun récipiendaire cet automne. En entrevue téléphonique, le président-directeur général du RSEQ, Gustave Roel, a expliqué que diverses raisons, dont le nouveau système d’alerte régional mis en place par le gouvernement québécois, et les nombreux déplacements requis durant la saison de football universitaire, ont motivé son organisation à faire un choix difficile.

«Contrairement aux autres secteurs, à l’université, les joueurs et les entraîneurs sont en déplacement continuel dans plusieurs régions de la province. Le système d’alerte aurait pu mener à l’arrêt rapide de la ligue. Les cinq équipes se seraient retrouvées sans compétiteur, a-t-il mentionné. Du côté universitaire, il faut réfléchir sur les impacts possibles, car les athlètes-étudiants proviennent de plusieurs facultés. Une faculté complète aurait ainsi pu être touchée [par la COVID-19].»

