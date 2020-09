Témoignage d'une Québécoise en Californie: plus d'une semaine sans voir le ciel bleu

«Ça fait un peu plus d’une semaine qu’on n’a pas vu le bleu du ciel», a raconté la Québécoise Pascale Tremblay, qui habite en Californie, alors que font rage des feux de forêt catastrophique.

Habituée de voir des incendies de forêt en septembre ou en octobre, la Québécoise note que les incendies ont commencé dès le mois d’août cette année.

AFP

«Les deux premières semaines, on avait des petites périodes de répit où on pouvait ouvrir les fenêtres, aller marcher un peu. Mais au cours des deux dernières semaines, ç’a été très difficile. En Californie, on est toujours en confinement à la maison. Ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres, ne pas pouvoir aller dehors, c’est plus difficile cette saison», a-t-elle expliqué, lundi matin, sur LCN.

En raison de la mauvaise qualité de l’air, Mme Tremblay, qui réside à San Rafael, au nord de San Francisco, ne peut plus sortir à l'extérieur avec ses enfants.

Il s’agit d’une 28e journée où il est impossible de faire des activités à l’extérieur.

AFP

«L’air est trop mauvais, ça nous limite dans nos activités. Je fais de l’asthme, une de mes filles fait de l’asthme, on ne peut pas aller se promener trop longtemps.»

«En Californie, les gens vivent beaucoup à l’extérieur. C’est la seule chose qu’on avait avec la pandémie, et là, de ne pas pouvoir le faire, c’est très difficile», a-t-elle regretté.