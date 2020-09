Will Smith met la maison du Prince de Bel-Air sur Airbnb

Will Smith s'est associé à son ami Jazzy Jeff pour mettre en location sur Airbnb une aile du manoir de la série Le Prince de Bel Air. La sitcom des années 1990 racontait la vie d’un adolescent d'un quartier difficile (incarné par le célèbre acteur) qui est envoyé vivre chez son Oncle Phil, un avocat aussi réputé que fortuné.

A l’occasion du 30e anniversaire de la série, HBO Max a décidé de concocter un épisode spécial, avec l’ancienne équipe, dont Will Smith, mais, avant cette émission, les propriétaires de la maison emblématique de la série ont joué le jeu, en permettant à Will Smith d'être l'hôte officiel de l'annonce Airbnb. Les réservations s'ouvriront le 29 septembre et cinq dates sont disponibles en octobre contre 30 dollars la nuitée.

L'acteur et Jazzy Jeff se sont d'ailleurs retrouvés devant la demeure, où ils ont pris un selfie afin de faire la grande annonce. Will Smith a publié la photo sur sa page Instagram, en ajoutant la légende : «YOOOO!! Vous pensez tous que nous devrions louer la maison @freshprince? Nous le faisons avec l'équipe de @airbnb !! #FreshPrince30th».

Le compte officiel de Fresh Prince a répondu: «Home sweet home!» Le site Web d'Airbnb décrit le lieu comme «Le manoir le plus frais de Los Angeles» (le titre du show en anglais Fresh Prince of Bel-Air).

Will Smith ne sera en revanche pas présent pour faire un hand check aux convives, mais Jazzy Jeff accueillera les locataires - virtuellement, pandémie de coronavirus oblige.

Vous pouvez regarder l'annonce ici.