LAMY, Jocelyn



À LaSalle, le 12 septembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé Frère Jocelyn Lamy R.S.Il laisse dans le deuil son grand ami l'Abbé Rémi Levac, sa soeur Norma, son frère Jean (Doris), ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 17 septembre 2020 de 14h à 19h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le vendredi 18 septembre 2020 à 11h à l'église Sacré-Coeur d'Alexandria, Ontario et de là, la mise en terre au Cimetière Paroisse Sacré-Coeur.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Jocelyn Lamy.