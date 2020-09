DESJARDINS, Pierre



À Montréal, le 10 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé Pierre Desjardins, époux de feu Pierrette Demers.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Réjean Pesant), ses petits-enfants Gabriel (Émilie), Stéphanie (Sébastien) et Sarah (Benoit), ses arrière-petites-filles Noémie, Jade et Camille. Il laisse également dans le deuil son frère Gaëtan, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le mercredi 16 septembre 2020 de 18h à 21h, une célébration commémorative suivra au même endroit à 20H30. L'inhumation du cercueil aura lieu le jeudi 17 septembre 2020 à 13h40 au cimetière Repos Saint-François d'Assise à Montréal.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient suggérés.