Amazon achète 10 camions électriques à Lion

La Compagnie Électrique Lion vient de vendre ses 10 premiers camions électriques au géant américain Amazon, qui va les essayer au cours de l’automne, a annoncé l’entreprise.

• À lire aussi: Amazon crée 100 000 emplois supplémentaires aux États-Unis et au Canada

«Une entente gagnante gagnante entre une entreprise québécoise et Amazon. Quand on rassemble électrification des transports et exportation c’est gagnant pour tout le Québec. C’est ce qu’on veut avec notre filière batterie», s’est félicité le ministre de l’Économie du Québec, Pierre Pierre Fitzgibbon sur Twitter mardi après-midi.

Commande historique

Fin août, La Compagnie Électrique Lion avait annoncé une commande historique de 50 camions urbains de plus de 20 millions de dollars du Canadien National (CN).

Fondée en 2008, La Compagnie Électrique Lion emploie quelque 360 personnes à son siège social et usine de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Son premier actionnaire (non majoritaire) est Énergie Power Corporation, son deuxième est Marc Bédard et son troisième est le fonds de capital XPND Croissance, dont l’associé principal est Alexandre Taillefer.

-D’autres détails suivront.