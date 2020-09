Australie: aucun décès du coronavirus pour la première fois en deux mois

L’Australie n’a enregistré mardi aucun décès lié au coronavirus pour la première fois depuis deux mois.

Cette nouvelle intervient au moment de l’assouplissement des mesures de restriction à Melbourne, décidé à la suite d’un ralentissement de l’épidémie de COVID-19.

Selon un décompte de l’AFP, seuls 50 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés mardi dans tout le pays, un chiffre sans commune mesure avec les plus de 700 cas quotidiens franchis certains jours, fin juillet et début août.

Mardi, pour la première fois depuis le 13 juillet, aucun décès du coronavirus n’a été recensé.

Depuis lundi à Melbourne, la deuxième ville du pays confinée depuis plus de deux mois, certaines mesures ont été assouplies.

Ainsi, le couvre-feu commence une heure plus tard, à 21 h, les habitants ont une permission de deux heures pour faire du sport et des petites « bulles sociales » ont été créées pour les personnes vivant seules. En revanche, les commerces non essentiels demeurent fermés.

À la suite d’une baisse du nombre de cas dans les régions rurales de l’État de Victoria, où se situe Melbourne, les habitants vont pouvoir sortir de chez eux et les commerces rouvrir à compter de jeudi.

« C’est très important et très positif », s’est félicité Daniel Andrews, le Premier ministre de l’État de Victoria.

L’État de Victoria représente près des trois quarts des quelque 27 000 cas de contaminations recensés dans le pays ainsi que 90 % des 816 décès dus au coronavirus. Des centaines de personnes sont décédées dans les maisons de retraite.

Le nombre de cas étant sous contrôle, le gouvernement subit une pression grandissante afin d’autoriser les milliers d’Australiens bloqués à l’étranger à rentrer à nouveau chez eux.

Les compagnies aériennes ont donné la priorité aux passagers voyageant en première classe et en classe affaires afin de limiter les pertes enregistrées par les avions qui volent presque à vide.