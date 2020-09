«Ça m’a fait très chaud au cœur» - Samuel Piette

Le milieu de terrain de l'Impact Samuel Piette a inscrit son premier but dans l'uniforme du onze montréalais, dimanche dernier, face aux Whitecaps de Vancouver.

Le Québécois de 25 ans a admis que c'était un poids de moins sur ses épaules.

«J'étais hyper content, surtout que ça nous donnait l'avance 3-1, a-t-il dit, mardi, en entrevue à l'émission JiC. J'étais surtout content de voir la réaction de mes coéquipiers qui ont couru en ma direction, les entraîneurs, les joueurs sur le banc, ça m'a fait chaud au coeur.»

«Je dédie ce but à mon petit garçon, qui n'a même pas trois semaines, et à ma copine, qui est seule à la maison en ce moment. Elle faisait une sieste et elle s'est réveillée cinq minutes avant que je marque, donc elle était hyper contente pour moi.»

