Colombie-Britannique: la livraison du courrier suspendue à cause de la fumée des feux de forêts

La fumée qui se propage vers la Colombie-Britannique à cause des incendies de forêts sur la côte ouest américaine a contraint Postes Canada à suspendre lundi la distribution du courrier.

Une brume dense a impacté la qualité de l’air, devenu irrespirable par endroits.

Postes Canada a annoncé dans une série de messages sur Twitter que le courrier n’allait pas être distribué lundi, en raison des conditions atmosphériques contraignantes.

«En raison de la mauvaise qualité de l’air dans le centre et le sud de la Colombie-Britannique causée par la fumée des feux de forêt dans l’ouest des États-Unis, nous suspendons notre service de livraison» lundi, a écrit l’agence fédérale.

Les secteurs concernés par l’annonce de Postes Canada sont Vancouver métropolitain, le nord, le sud et l’ouest de l’Île de Vancouver, la vallée de l’Okanagan et Similkameen aindi que les régions de Kootenay, Thompson, Nicola et Fraser.

Environnement Canada a renouvelé les avis sur la qualité de l’air pour la plupart des secteurs de la province, a rapporté CTV News.