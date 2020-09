Des spectacles d’humour dans les salles de cinéma

Les Cinémas Guzzo présenteront des spectacles humoristiques dans les salles de cinéma durant la seconde moitié du mois de septembre.

Le spectacle «Humour et Popcorn avec Maxime et Julia» sera présenté à raison de deux représentations par soir les lundis et mercredis à Deux-Montagnes, Taschereau, Terrebonne, Jacques-Cartier et Pont-Viau.

La tournée sera animée par les humoristes Julia St-Pierre et Maxime Lemire.

«Nous croyons qu'il est important, tant pour le moral que pour l'économie et l'art en général de trouver des moyens créatifs d'offrir au public ce genre d'événement», a commenté Nathalie Miele, imprésario des artistes St-Pierre et Lemire, à qui revient l’idée de ce concept artistique.

«Durant cette période difficile et sans précédent, il n'y a pas mieux pour contrer l'anxiété causée par la pandémie que de bien rigoler», a indiqué lundi Vincenzo Guzzo, directeur-président de Cinémas Guzzo.