Desjardins injecte 100 M$ dans des parcs éoliens et un parc solaire aux États-Unis

Le Mouvement Desjardins sort son chéquier et injecte 100 M$ aux États-Unis pour prendre des parts dans quatre parcs éoliens et un parc solaire.

En partenariat avec la frime Connor, Clark & Lunn Infrastructure, le Régime de rentes du Mouvement Desjardins et Desjardins Sécurité financière ont récemment acquis une partie des actifs d’EDP Renováveis.

Il s’agit d’une première acquisition directe pour Desjardins dans des infrastructures vertes au sud de la frontière canadienne.

Ces installations sont situées dans les États de l’Indiana, du Wisconsin, de l’Oklahoma et de l’Ohio. Ensemble, elles ont une capacité de plus de 560 MW, soit assez d’énergie pour alimenter plus ou moins 140 000 foyers.

«Ce nouvel investissement dans les énergies renouvelables réaffirme notre engagement envers les énergies vertes», indique dans un communiqué Guy Cormier, président et chef de la direction.

«Notre engagement à l’accélération de la transition énergétique se manifeste dans toutes nos sphères d'activité et le rythme ne fera que s'accélérer dans les prochaines années», poursuit-il.

L’entreprise EDP Renováveis conservera une participation minoritaire. Elle demeurera responsable de la gestion de l’ensemble de ces parcs. Précisons que le parc solaire est présentement en construction.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que Desjardins se tourne vers l’international pour réaliser des emplettes en énergies renouvelables. En août dernier, la coopérative a mis le grappin sur une participation minoritaire dans un parc éolien en mer de 376 MW du côté de l’Asie.

Présentement en construction, ce développement situé à Taïwan alimentera 380 000 foyers en électricité vers la fin 2021.

La valeur des actifs dans le portefeuille du Mouvement en énergies renouvelables dépasse maintenant les 1,1 G$. En plus des parcs éoliens et solaires, la coopérative a aussi des parts dans des centrales hydroélectriques. Desjardins dit être le deuxième plus important investisseur institutionnel privé au Canada au sein de cette classe d’actifs.