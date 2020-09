Événement Apple: grand déballage d’iPad, de montres et de nouveaux systèmes

Comme c’est souvent le cas en septembre, Apple dévoile en direct son événement annuel au cours duquel la société vient de présenter ses nouvelles générations de tablettes iPad et iPad Air, ainsi que ses nouvelles montres Apple Watch.

Commençons par ces dernières qui entament leur sixième génération (série 6) avec plusieurs nouvelles fonctions comme la capacité de mesurer en 15 secondes la saturation de l’oxygène dans le sang, un altimètre, un processeur A13 Bionic, un écran 2,5 fois plus brillant que celui de la série 5, ainsi qu’une palette étendue de couleurs de boîtiers et de bracelets.

Avec son nouveau système watchOS 7, la montre intelligente la plus vendue dans le monde apporte un suivi familial, un suivi de la qualité du sommeil et une foule de fonctions de conditionnement physique.

Si les performances gagnent en rapidité, Apple confirme que la durée de vie et le temps de recharge demeurent les mêmes, soit 18 h et 1,5 h. Notez que ces 18 h d’autonomie sont obtenues en faisant grand usage de la montre durant la journée.

Prix et mise à jour à watchOS 7

Apple Watch SE GPS : à partir de 369 $ / GPS + cellulaire 429 $

La mise à jour du système watchOS 7 sera en ligne dès demain, 16 septembre, pour les montres série 3 et plus récentes à partir des iPhone 6s ou plus récents.

iPad 8e génération

La nouvelle tablette iPad 8 est dotée d'une puce A12 Bionic, qui, selon Apple, offre un processeur 40 % plus rapide que celui de l'iPad 7 et une capacité graphique deux fois supérieure, et d'un moteur neural – une première en entrée de gamme. L'écran Retina occupe 10,2 pouces en diagonale.

Le système iPadOS 14 fonctionne avec l'accessoire Apple Pencil pour convertir en temps réel l'écriture manuscrite dans n'importe quel champ en texte tapé.

Prix et mise à jour à iPadOS 14

La mise à jour de cette version du système sera offerte dès demain en ligne pour tous les modèles iPad Pro, iPad Air, et ce à partir des iPad 5e génération ou plus récentes.

Les iPad 8 seront offerts en vente dès le 18 septembre à partir de 429 $ pour le modèle WiFi et 529 $ pour celui avec WiFi et cellulaire, en configurations 32 et 128 Go de stockage.

iPad Air

De tous les iPad dévoilés, c’est assurément le modèle Air qui a volé la vedette.

Doté d’un boîtier plus fin, d’un processeur A14 Bionic performant, d’un écran Liquid Retina de 10,9 po et de caméras dernier cri, c’est l’iPad Air le plus puissant jamais développé par Apple.

Un mot sur cette puce A14 Bionic à 6 cœurs dont la taille des 11,8 milliards de transistors ne fait que 5 nanomètres, soit une taille proche de celle des atomes !

Cette tablette utilise une toute nouvelle touche de déverrouillage Touch ID miniature intégrée dans le bord de l’appareil. Autre nouveauté, l’adoption d’un connecteur USB-C au lieu du sempiternel câble-connecteur Lightning que plusieurs voudraient voir disparaître au profit du standard et très performant USB-C – également compatible Thunderbolt 3.

Prix

Les iPad Air seront en vente le mois prochain.

iPad WiFi : 779 $ / iPad WiFi + cellulaire : 949 $

Stockage : 64 ou 256 Go

Apple a vendu plus de 500 millions de tablettes iPad depuis son tout premier lancement il y a dix ans.