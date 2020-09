Georges St-Pierre en tournage pour Marvel

Six ans après avoir incarné le méchant Batroc dans le film Capitaine America : le soldat de l’hiver, le Québécois Georges St-Pierre renoue avec l’univers de Marvel.

L’ancien champion de l’UFC a en effet été aperçu lundi passé sur le plateau de tournage de The Falcon and the Winter Soldier, une nouvelle série des Studios Marvel qui sera diffusée sur la plateforme Disney +.

Sur ces photos qui ont été publiées sur le site Just Jared, on peut aussi voir l’actrice canadienne Emily VanCamp qui reprendra le personnage de Sharon Carter qu’elle a déjà joué dans les films Capitaine America.

Interrompu en mars dernier à cause de la pandémie de COVID-19, le tournage de The Falcon and the Winter Soldier a repris récemment à Atlanta. La date de diffusion des six épisodes de la série n’a pas encore été annoncée.