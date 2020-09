Guéri du coronavirus, Dwayne Johnson reprend le travail

Dwayne Johnson a repris le travail sur Red Notice après s'être battu contre la COVID-19 pendant l'été. Hiram Garcia, le beau-frère de l'acteur et son partenaire de production, a déclaré que la star est en bonne santé et a repris le travail sur la production de Netflix. « Cela a été un processus et une entreprise incroyables pour mettre en place une production. Netflix a tout fait pour assurer la sécurité de l'équipe, ils sont à 100 % derrière nous », a-t-il déclaré à Variety.

Dwayne Johnson a révélé au début du mois (sept. 20) que lui-même, sa femme et ses filles Jasmine, quatre ans, et Tiana, deux ans, ont été testés positifs au nouveau coronavirus. « Le fait d'avoir été testé positif pour la COVID-19 est très différent de se remettre d'une mauvaise blessure, d'être expulsé ou d'être fauché, ce qui m'est arrivé plus d'une fois, a déclaré la star de cinéma. J'aimerais être le seul à avoir été testé positif. Mais c'était ma famille entière et c'était un coup de poing dans le ventre. »

Dwayne Johnson a annoncé que la famille s'est maintenant bien rétablie. « Nous allons bien, nous voyons le bout et nous ne sommes plus contagieux. Dieu merci, nous sommes en bonne santé », a-t-il ajouté.

Malgré ce revers, le tournage de Red Notice se poursuit. La co-vedette de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, a lui aussi fait son retour sur le plateau ce week-end en montrant avec humour sur Instagram son test de coronavirus pour pouvoir revenir sur le film.