Incendies dans l’Ouest: présence de la fumée dans le ciel d’ici

La fumée des incendies de forêt sur la côte ouest du continent est visible depuis mardi matin dans le ciel du sud du Québec.

C’est ce qu’a fait savoir Environnement Canada.

De la fumée en provenance des incendies dans l'ouest du continent est visible ce matin dans le ciel pour le sud du Québec. Cette fumée est trop haute dans l'atmosphère pour affecter la qualité de l'air que l'on respire, mais elle rend le ciel plus gris. #meteoqc pic.twitter.com/hwIFuPFZru — ECCC Meteo Québec (@ECCCMeteoQC) September 15, 2020

«Cette fumée est trop haute dans l'atmosphère pour affecter la qualité de l'air que l'on respire, mais elle rend le ciel plus gris», a toutefois précisé l’organisme fédéral, tout en illustrant le propos d’une image satellite.

D'une ampleur historique, les incendies sont alimentés par la sécheresse ainsi que les vents violents et ont détruit des centaines d'habitations, forçant des milliers de personnes à évacuer. En plus de ravager la Californie, ils débordent aussi en Oregon et dans l’État de Washington.

Au Canada, la qualité de l’air est très mauvaise en Colombie-Britannique en raison des incendies de forêt sur la côte ouest des États-Unis.