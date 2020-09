La tour de Patrick Huard se remplit

Guylaine Tremblay, Karine Vanasse et Guillaume Lemay-Thivierge feront partie des collaborateurs du nouveau talk-show de Patrick Huard à TVA.

Intitulée La tour, l’émission quotidienne du comédien entrera en ondes le lundi 28 septembre.

Le concept du rendez-vous se précise tranquillement. Chaque jour, l’animateur recevra des personnalités avec lesquelles il échangera sur l’actualité. Le tout, dans un décor de loft au sommet d’un building.

Photo d'archives, Agence QMI

Trois groupes de personnes formeront l’entourage de l’acteur et humoriste. Le premier sera composé de véritables amis de Huard. On peut parler de collaborateurs réguliers parmi lesquels on trouvera, outre Guylaine Tremblay, Karine Vanasse et Guillaume Lemay-Thivierge, le rappeur autochtone Quentin Condo et le docteur Jean-François Chicoine ainsi que Jean-Charles Lajoie, Laurent Paquin, Léane Labrèche-Dor, Mélissa Bédard et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques.

D’autres noms seront confirmés sous peu, nous informe TVA.

Le diffuseur décrit le deuxième groupe de participants comme « la visite », soit des artistes, des spécialistes ou tout autre acteur de l’actualité qui seront de passage le temps d’une émission.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Une portion sitcom

Quant au troisième groupe, nommé « les voisins », il regroupera des personnages de fiction. Ces derniers alimenteront la portion sitcom du talk-show.

Les images qui circulent sur internet depuis quelques jours laissent présager une bande hétéroclite – et colorée – d’individus, comprenant un comptable (joué par Sébastien Rajotte), une « gentille maman » (Hélène Major), un jeune homme souffrant d’un handicap intellectuel (Tommy Joubert), une jeune fille de 19 ans surdouée (Romane Denis), un agent de sécurité (Jean-Marc Dalphond), un père célibataire anxieux (Fayolle Jean Jr.) et deux amoureux dépensiers et superficiels (Isabeau Blanche et Pierre-Louis Renaud).

Selon ce que Patrick Huard a récemment déclaré au lancement de la programmation 2020-2021 de TVA, La tour est « tout sauf un talk-show traditionnel ». Trio Orange (Ça va bien aller) produit le tout.

► TVA présente La tour à partir du lundi 28 septembre à 19 h 30.