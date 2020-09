Lady Gaga bientôt Emma Frost de X-Men?

Lady Gaga serait en discussion pour interpréter un personnage X-Men dans un prochain blockbuster de superhéros, selon We Got This Covered. La superstar de la pop, qui a montré ses talents d'actrice dans A Star is Born, viserait le rôle d’Emma Frost, alias la Reine Blanche.

Dans les comics, la Reine Blanche devient un membre intégral des X-Men après avoir été leur ennemie, et est admirée pour ses compétences télépathiques et son esprit acéré. Le personnage d'Emma Frost a déjà été joué par January Jones dans X-Men: Le Commencement en 2011, mais les fans l’ont critiquée, trouvant que le rôle n'était pas fidèle à celui des bandes dessinées.

Si elle signe, Lady Gaga – qui a déjà révélé que son « plus grand rêve est d'être actrice » – pourrait ne pas être la seule chanteuse dans le nouveau film X-Men. En effet, Janelle Monae a récemment exprimé son intérêt pour le rôle de Storm, un personnage mutant précédemment incarné par Halle Berry. « Beaucoup de femmes ont joué Storm et elles ont fait un travail exceptionnel, et j'adorerais faire partie de cette lignée d'artistes et rendre justice à Storm », a déclaré Janelle Monae à Empire.