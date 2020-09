Les Capitals ont trouvé leur nouvel entraîneur-chef

Les Capitals de Washington ont annoncé mardi que Peter Laviolette est le 19e entraîneur-chef de leur histoire.

D’après divers médias, dont le site The Athletic, le nouveau pilote a accepté un contrat de trois ans supérieur à 4 millions $ par année.

Celui-ci a été nommé à la barre de cette équipe dont les soirées festives dans la bulle de Toronto, en éliminatoires, auraient coûté l'emploi de Todd Reirden.

Laviolette a été l’entraîneur-chef des Islanders de New York (2001 à 2003), des Hurricanes de la Caroline (2003 à 2009), des Flyers de Philadelphie (2009 à 2014) et, plus récemment, des Predators de Nashville (2014 à 2020).

Ces derniers ont accordé la permission aux Capitals de s'entretenir avec l'homme de 55 ans, qu'ils ont congédié en janvier.

«Peter est un instructeur ayant connu du succès dans la Ligue nationale de hockey [LNH], qui a obtenu une coupe Stanley et qui amène un immense bagage à notre formation, a déclaré dans un communiqué le directeur général des Capitals, Brian MacLellan. Nous croyons qu’il est un excellent communicateur qui motivera nos joueurs à performer avec passion, tout en misant sur la structure et la discipline. Cela aidera nos jeunes à atteindre tout leur potentiel. De plus, il est un individu de haut profil, grandement respecté pour son expérience, ce qui fait de lui la personne idéale pour nous mener aux grands honneurs.»

«Je suis reconnaissant et excité quant à cette opportunité de diriger cette équipe, a pour sa part affirmé Laviolette. Il s’agit d’une organisation gagnante ayant de grosses attentes. J’ai hâte de mener cet extraordinaire groupe de joueurs et de lui proposer ma vision grâce à mon expérience.»

Plus de 1200 matchs

Au total, l'Américain a maintenu un dossier de 637-425-25-123 en 1210 matchs derrière le banc d’une équipe de la LNH. Il a d’ailleurs remporté la coupe Stanley avec les Hurricanes en 2006.

Les Capitals ont été vaincus en cinq rencontres par les Islanders au premier tour des séries. Après son élimination, le club a montré la porte à Reirden, qui s'est déniché un poste d'adjoint avec les Penguins de Pittsburgh peu après.