Les États-Unis renoncent aux tarifs sur l’aluminium canadien

L’administration américaine de Donald Trump a décidé de renoncer à la surtaxe de 10% sur l’aluminium canadien pour l’instant, a-t-on appris mardi après-midi, au moment où le gouvernement Trudeau se préparait à annoncer les détails de sa riposte.

«Après avoir consulté le gouvernement canadien, les États-Unis prennent acte que le commerce de l'aluminium brut non allié devrait se normaliser au cours des quatre derniers mois de 2020, les importations diminuant fortement par rapport aux bonds enregistrés plus tôt dans l'année», a indiqué le représentant américain au Commerce par communiqué

Une source gouvernementale canadienne a précisé qu’aucune entente formelle n’est survenue avec Washington, mais que l’administration Trump a plutôt décidé de lever les tarifs de son propre chef.

«Je veux souligner que nous allons prendre action pour contrer les tarifs injustes sur notre aluminium [...] On va toujours être là pour protéger nos travailleurs du secteur de l’aluminium», avait prévenu le premier ministre Justin Trudeau, mardi matin, à son arrivée à la retraite du conseil des ministres à Ottawa.

La vice-première ministre Chrystia Freeland devait fournir plus de détails sur les mesures de représailles devant totaliser 3,6 milliards $, à 15h, en compagnie de la ministre de la Petite Entreprise et du Commerce international, Mary Ng. Le point de presse aura toujours lieu, mais la riposte canadienne n’aura visiblement pas besoin de se matérialiser.

«La réponse du Canada à ces tarifs injustifiés sera rapide et forte [...] Nous n'allons pas aggraver la situation, mais nous n'allons pas reculer non plus», avait prévenu Mme Freeland dès l’annonce par l’administration Trump, au début août, de son intention de réimposer une surtaxe de 10%. Ceux-ci étaient ensuite entrés en vigueur à compter du 16 août.

Ottawa a consulté l’industrie et des Canadiens sur une longue liste de produits américains sur lesquels il menaçait d’imposer «dollar pour dollar» des tarifs équivalant à ceux des États-Unis.

On y retrouvait des produits tels que des réfrigérateurs, des machines à laver, des bicyclettes et même de l’équipement de sport comme des bâtons de golf.

Mme Freeland ne s’est pas non plus arrêtée pour répondre aux questions des journalistes, à son arrivée à la deuxième journée de réunion du conseil des ministres, mardi, en vue du discours du Trône qui doit être présenté le 23 septembre.

Trop tôt pour parler de deuxième vague

La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, est pour sa part revenue sur l’idée de confiner de façon partielle ou régionale dans l’optique où le nombre de cas de COVID-19 continuait à augmenter de façon importante cet automne. Elle a indiqué que des isolements ciblés de certaines entreprises ou certains secteurs de l’économie pourraient aussi être envisagés.

Elle a par ailleurs suggéré qu’il est trop tôt pour dire que nous assistons à une deuxième vague de propagation.

«Nous avons encore du temps pour garder ces chiffres sous contrôle si nous travaillons tous ensemble [...] Nous ne pouvons pas écarter la possibilité qu’on continue à voir une hausse [des cas] un peu partout au pays.»

Le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, a de son côté défendu l’approche du gouvernement de faire d’imposantes dépenses dans la foulée de la pandémie. Le déficit fédéral atteindra, cette année, au moins 343 milliards $. Bloomberg a rapporté, lundi, que les dirigeants des plus grandes banques au pays ont prévenu le gouvernement Trudeau qu'Ottawa devrait se fixer des cibles concernant l'endettement même s'il reste encore, selon eux, de la marge de manoeuvre pour dépenser encore pendant quelques années.

«Nous avons dépensé cet argent-là pour aider les Canadiennes et les Canadiens et ça, je pense que personne ne va nous le reprocher. Et si c’était à refaire, nous le referions», a dit M. Guilbeault en évitant de s’avancer sur une éventuelle limite du niveau d’endettement ou un objectif concernant le ratio de la dette par rapport au PIB.

«C’est certain que le ciel n’est pas la limite, comme on dit en anglais. Il faut être prudent sur ces questions-là», a-t-il ajouté.