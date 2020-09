Nouveaux préposés en CHSLD inquiets: ce sera 26 $ de l’heure, promet François Legault

Les nouveaux préposés en CHSLD seront payés 26 $ de l’heure, soit 49 000 $ par année, réitère François Legault, devant l’inquiétude de plusieurs finissants qui ont répondu à son appel au printemps dernier.

«Je veux être très clair : les 10 000 nouveaux préposés vont gagner 49 000 $», a déclaré le premier ministre en conférence de presse à Québec mardi.

Le Journal a rapporté les inquiétudes de plusieurs nouveaux préposés qui viennent de terminer leur formation accélérée durant l’été et débuteront dans leurs nouvelles fonctions dans les prochains jours. Or, ces finissants ont dû signer des avis d’engagement au salaire de 20,55 $/h au cours des derniers jours.

Comme il l’avait fait au courant de l’été, M. Legault a expliqué que le taux horaire de 26 $ de l’heure tient compte, pour le moment, des différentes primes octroyées dans le contexte de la pandémie. Québec est toujours en négociation pour renouveler la convention collective des employés de l’État, ce qui inclut les préposés en CHSLD.

«Pour l’instant, pour gagner 26 $ de l’heure ou 49 000$ par année, il faut tenir compte, à court terme, des primes qu’on leur verse, a expliqué François Legault. On est en négociation avec les syndicats. Ce qu’on souhaite, c’est que, le plus rapidement possible, dans la convention collective, avant les primes, c’est personnes-là gagnent 26 $ de l’heure ou 49 000$ par année.»

Les primes, a-t-il assuré, demeureront en place jusqu’à ce que le taux horaire soit ajusté dans la convention collective.

Alors qu’environ 10 000 personnes étaient inscrites à la formation accélérée, quelque 7000 ont finalement complété leurs cours, les autres ayant abandonné en cours de route. Une autre cohorte doit débuter cet automne.

