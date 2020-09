«Passé date»: un cours d’histoire en balado sur QUB radio

MONTRÉAL – QUB radio ajoute un cours d’histoire moderne et branché à sa banque de balados avec «Passé date», une série de 12 capsules décortiquant l’histoire du Québec et du Canada dans une approche ludique et anecdotique, en ligne dès mardi.

Coproduit avec Montréal en Histoires – qui est notamment à l’origine du parcours «Cité Mémoire», dans le Vieux-Port et au centre-ville de Montréal –, le balado «Passé date» s’inspire du contenu des cours d’histoire de 3e et 4e secondaire, mais vise les 7 à 77 ans.

Le professeur, vulgarisateur et auteur Martin Landry s’y amuse à raconter le passé à travers toutes sortes de thématiques (histoires sportives, la mobilisation des Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression des années 1930, Hochelaga et le mystère iroquoien, les découvertes et inventions, les blasphèmes, etc) et à en faire rejaillir des faits saillants croustillants et souvent méconnus.

Par exemple, saviez-vous qu’Adolf Hitler a déjà tenté d’acheter l’île d’Anticosti en 1937, deux ans avant la Deuxième Guerre mondiale?

En somme, en cherchant autant à instruire et faire rire que réfléchir, «Passé date» démontre bien qu’apprendre l’histoire, c’est loin d’être dépassé.

Les épisodes de «Passé date» sont d’une durée approximative de 20 minutes, et constitués de multiples segments.