[PHOTO] Cette maison est la plus chère en vente à Québec

Affichée au prix vertigineux 5,9 millions $, une prestigieuse maison de Saint-Augustin-de-Desmaures vient de fracasser le record de la résidence la plus dispendieuse mise en vente dans la région de Québec.

«Domaine de rêve», «réussite architecturale», «vue époustouflante», la courtière immobilière Patricia Deguara ne manque pas de termes élogieux pour décrire la demeure, située près de la nature, mais néanmoins à quelques minutes du centre-ville de Sainte-Foy.

Construite en 2008, elle appartient à un promoteur immobilier, dont le nom n’est pas dévoilé, qui caresse maintenant «un nouveau projet», explique Mme Deguara.

Selon la courtière, on peut dire sans se tromper qu’elle est la résidence la plus chère mise sur le marché dans l’histoire récente de la capitale.

«Il n’y a pas une maison qui s’est mise en vente dans cet ordre de prix là. La maison la plus chère qui a été vendue dernièrement était de 3,3 millions $, au lac Saint-Joseph», mentionne-t-elle.

38 pièces!

Située sur la rue de l’Hêtrière, la maison bénéficie d’une piscine intérieure et d’un sauna (dans une pièce faite de bois torréfié), d’un terrain de 3,74 acres, et d’une vue panoramique sur le lac Saint-Augustin et une partie des Laurentides, pour ne nommer que quelques attributs.

Avec ses 38 pièces et 180 pieds de façade, elle ne manque pas d’espace non plus.

«Juste de dénicher un terrain avec un site comme ça, à Québec, c’est extrêmement rare», insiste Mme Deguara.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le moment choisi, en pleine pandémie, est peut-être le meilleur pour se départir d’une telle demeure et espérer la vendre, estime aussi la courtière.

Clientèle nichée

Après avoir vécu dans l’immobilisme durant quelques mois, le marché de Québec vivrait actuellement une «période de forte effervescence».

Le confinement semble avoir donné aux Québécois le goût du changement et beaucoup veulent accroitre leur qualité de vie, conscients qu’ils travailleront sûrement plus souvent de la maison, soutient Patricia Deguara.

Avec un prix de vente pareille, la propriété de Saint-Augustin-de-Desmaures s’adresse naturellement à «une clientèle qui est plus rare», mais qui est «tout de même présente», évalue-t-elle.

