Support pour gais esseulés

Je vous lis religieusement tous les jours et je vous félicite. Dans une de vos récentes chroniques, un certain Monsieur Tom parlait du désarroi que fut le sien quand son chum des deux dernières années l’avait brusquement quitté, parce que son fils n’était pas d’accord avec l’idée qu’il décide enfin, rendu à son âge, de vivre ouvertement son homosexualité.

Vous avez bien conseillé ce monsieur pour l’aider à sortir de sa peine. Mais je tenais à vous faire connaître l’existence de l’ARC, l’Association des retraités gais, où il pourrait aller chercher du soutien ainsi que de la compagnie. LARC a été fondée en 2001, avec pour mission de briser l’isolement des personnes gaies âgées. Elle regroupe 200 personnes qui ont plus de 50 ans. On peut en apprendre plus sur l’ARC sur le site web info@arc.montreal.org et on joint l’ARC au (514) 730-8870 .

Si Tom demeure dans la région de Montréal il pourrait y rencontrerdes gens qui ont vécu des expériences semblables à la sienne et partager son vécu. Par contre s’il demeure en région, il pourrait au moins y trouver une oreille attentive à son problème et certainement aussi quelques bonnes suggestions. D’ailleurs, lui qui a été longtemps marié à une femme y trouverait aussi des semblables, puisque qu’il me semble bien qu’au moins 40% des membres aient déjà été mariés à une femme.

Il existe aussi dans la ville de Québec une association qui s’appelle « Les vieux amis », et qui, sans fournir de carte de membre, regroupe près de 200 personnes, surtout sur Facebook. Leurs buts ultimes sont semblables à ceux de l’ARC. En terminant, je souligne qu’autant dans la région du Saguenay que dans celle de Gatineau, en cherchant un peu, il pourrait aussi trouver des regroupements d’amis gays.

Damiro

Comme le ton de sa lettre ainsi que le vocabulaire utilisé indiquait un état de dépression évident, je m’étais surtout attardée à lui faire des suggestions pour sortir de sa torpeur et éviter de sombrer dans des idées suicidaires. Mais vous avez eu raison de m’indiquer l’existence de ces groupes d’amis gais qui pourraient très certainement l’intéresser aussi.