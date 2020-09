TFI International avale DLS Worldwide pour 297 M$

La société montréalaise TFI International avale la compagnie américaine DLS Worldwide pour 225 millions $US (297 millions $CAN).

La direction de TFI International a annoncé la nouvelle par communiqué, mardi matin. Cette transaction survient quelques semaines après que la firme de camionnage ait recueilli près de 290 millions $CAN en émettant de nouvelles actions à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Fondée en 2006, DLS Worldwide se spécialise dans le transport de marchandises à travers les États-Unis, entre autres, la livraison de colis, le transport de lots brisés ou complets et le transport intermodal.

Le siège social de la compagnie, dont la maison mère était R.R. Donnelley & Sons, est situé à Bolingbrook, en Illinois. Au cours des 12 derniers mois, DLS Worldwide a généré plus de 550 millions $US (725 millions $CAN) en revenus, fait valoir la direction de TFI International.

Grâce à cette transaction, la troisième du groupe québécois en l’espace d’un mois, TFI International espère augmenter sa présence en sol américain. La direction prévoit aussi obtenir 22,5 millions $US (29,7 millions $CAN) en bénéfice opérationnel supplémentaire au cours des quatre premiers trimestres suivant l’officialisation de l’entente.

«Le modèle allégé en actifs de l’entreprise de DLS élargira notre portée grâce à un réseau important de partenaires agents et représente une opportunité incontestable en tant que premier fournisseur principal de services de logistique aux États-Unis axé principalement sur le transport de lots brisés», a indiqué Alain Bédard, président et chef de la direction.

La transaction devrait se conclure au cours des 60 prochains jours. Par la suite, DLS Worldwide portera le nom de TForce Worldwide.

La direction de TFI International mentionne que DLS Worldwide «sert une clientèle diversifiée et de longue date chevauchant un vaste éventail de marchés finaux, notamment la fabrication, les produits de consommation au détail et en gros, la technologie, et l’impression et le courrier».

Autres transactions

La semaine dernière, TFI International a annoncé l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de CCC Transportation et de ses biens immobiliers pour 6,8 millions $US (8,9 millions $CAN).

Par ailleurs, à la fin août, l’entreprise québécoise avait signé un accord pour acquérir la compagnie canadienne APPS Transport Group.

Sur le parquet torontois, l’action de TFI International (TFII) valait un peu plus de 56 $, mardi.