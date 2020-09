LACHANCE, Paul André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Dr Paul-André Lachance, chirurgien-dentiste, survenu à Saint-Jérôme, le 13 septembre 2020.Il laisse dans un immense chagrin, son épouse depuis 62 ans, Marielle Themens, sa fille bien-aimée Véronique, ses chers petits-enfants : Gabrielle (Vincent), Mélodie (Simon) et Samuel, ainsi que ses arrière-petits-fils Mattéo, Raphael et Ludovic. Il laisse aussi de nombreux parents, amis et confrères de classe qui n'oublieront jamais son beau sourire et sa joie de vivre.Il fut président de sa classe, cohorte de 1957 de la Faculté de chirurgie dentaire de l'Université de Montréal. Il a pratiqué dans sa ville natale de Saint-Jérôme durant plus de 30 ans et a été président de l'Ordre des dentistes du Québec.En raison des restrictions liées au contexte sanitaire, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles. Une cérémonie se tiendra ultérieurement en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein du Québec.