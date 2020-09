AUGER, Armand



À Boucherville, le 4 septembre 2020, à l'âge de 85 ans est décédé M. Armand Auger.Il laisse dans le deuil son épouse Aline Mercier. Il était le fils de feu Marie-Anne Coulombe et feu Émile Auger. Natif de St-Édouard de Lotbinière, il demeurait à Longueuil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses frères et soeurs : Clément (Rita), feu Jean-Marie (Aline), Sylvain (feu Johanne), Carmen (Denis), Monique (Pierre), feu Denis (Diane), Carole (Jean-Noël), les beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mercier ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 27 septembre 2020 de 10 h à 12 h à la :Les funérailles suivront le même jour à midi en la salle de cérémonie de la résidence funéraire.