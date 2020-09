FAUCHON, Anne



À Montréal, le jeudi 13 février 2020 est décédée, à l'âge de 74 ans, Anne Fauchon.Elle laisse dans le deuil son fils, David (Stacey), ses petits-enfants, Arianne et Joshua, ses soeurs, Jeannine, Jeannette, Hélène, Madeleine, Luce, et Céline, son frère, Jean-Noël, ses nièces et neveux, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Cimetière de Laval, 5505, rang du Bas St-François, Laval, Qc, H7E 4P2, le samedi 10 octobre 2020 de 14h à 15h, pour une cérémonie, suivi de l'inhumation des cendres.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié.