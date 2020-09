DESGAGNÉ, Micheline



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Micheline Desgagné.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, Mario (Nancy) et Jean-François, ses petits-enfants Angélique, Karl, Eliane et Marianne, ses frères Jean-Guy (Marie), Bernard (Elise), ses fils adoptifs Jean et Dany Emond, ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, aucune cérémonie n'aura lieu.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.