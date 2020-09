BOILY, Oliva



À Saint-Jérôme, le 14 septembre 2020, est décédé Monsieur Oliva Boily à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Corbeil, sa fille Karine, sa petite-fille Rosalie. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Alice, feu Lucette (feu Julien Desbiens), feu Jeannine (feu Laurent Perron), Mariane (Bernard Madé), Pâquerette (feu Laurent Beauchamp), Marie (Jeanot Pilote), Carole (Gaston Tremblay), France (Michel Fortier), Jacques (Mireille Cloutier), Denis (Clémence Gendron), Ernest (Michèle Proulx), Linda (feu Alain Bergeron), ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 22 septembre 2020 de 14h à 17h et 19h à 21h ainsi que le mercredi 23 septembre 2020 dès 9h à laDESROSIERS ET FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESSAINT-JÉRÔME (SAINT-ANTOINE)Les funérailles auront lieu le mercredi 23 septembre 2020 à 11h à l'église Saint-Antoine (705 boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, J7Z 4M6).En raison des circonstances actuelles, votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par le Ministère de la Santé publique en regard à la distanciation physique. Le port du couvre-visage et le lavage des mains sont obligatoires.